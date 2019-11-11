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BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

6 saat önce

BEYOĞLU Kılıç Ali Paşa Cami yanında orta yaşlarda bir erkek cesedi bulundu.

BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÖLÜM, System.String[]

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - BEYOĞLU Kılıç Ali Paşa Cami yanında orta yaşlarda bir erkek cesedi bulundu. Yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edilen cesetle ilgili kimlik belirleme çalışmaları sürerken, ölüm nedeni ise araştırılıyor.

Olay, Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında saat 05.30 sıralarında yaşandı. Cami görevlileri, caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken; cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesetle ilgili, kimlik belirleme çalışmaları sürerken ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Polisten inceleme detayları

-Cesetten detaylar

-Genel ve detaylar


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:30 Kaynak: DHA
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