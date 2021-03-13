İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Suriye uyruklu bir kişinin yüzüne kezzap attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi ile Eskipazar Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eskipazar ilçesinde gözaltına alınan şüpheli E.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, Eskipazar Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde 9 Mart'ta, Suriye uyruklu A.M'nin yüzüne kezzap atılmasına ilişkin çalışma başlatılmış, olayı şüpheli E.B'nin gerçekleştirdiği tespit edilmişti.
Olaydan sonra Karabük'e otobüs bileti aldığı belirlenen E.B, Eskipazar ilçesinde bir adreste gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda Suriye uyruklu kişinin yüzüne kezzap atan şüpheli tutuklandı - Son Dakika