Beyoğlu'nda tadilat halindeki binada çökme meydana geldi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda tadilat halindeki binada çökme meydana geldi

7 saat önce

Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinde çökme meydana geldi.

Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinde çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay sabah 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat halinde olduğu öğrenilen binanın ön cephesinde büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi. Çevrede büyük bir panik yaşanmasına neden olan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri de göçük altında kalan olup olmadığını araştırdı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

(Murat Horoz/İHA)

Beyoğlu'nda tadilat halindeki binada çökme meydana geldi

İtfaiye, Beyoğlu, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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