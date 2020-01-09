Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın çökme anı kamerada - Son Dakika

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Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın çökme anı kamerada
6 saat önce
Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinin çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinin çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme sırasında şans eseri caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında Tadilat halinde olduğu öğrenilen binanın ön cephesinde büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi. Çevrede büyük bir panik yaşanmasına neden olan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların caddeden geçmesinin ardından binanın ön cephesinin çöktüğü görülüyor.
(Emrah Kuş/İHA)
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