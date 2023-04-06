Beyoğlu'nda ekipleri harekete geçiren 5 katlı kullanılmayan bina yıkıldı! O anlar kameralara yansıdı

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Beyoğlu'nda sabah saatlerinde yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan 5 katlı tarihi metruk binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tramvay yolunun geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol, trafik akışına kapatıldı. Emniyet güçleri tarafından binanın çevresine demir bariyerler yerleştirildi. Öte yandan, T1 Kabataş- Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy- Tophane arasında durduruldu. Tramvay seferleri, Bağcılar- Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Eminönü-Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet veriliyor.

TAMAMEN ÇÖKTÜ

Gelişmelerin dikkatle takip edildiği 5 katlı metruk bina saatler sonra tamamen çöktü. Çökme anı kameraya yansırken, ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladı.