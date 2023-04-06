Beyoğlu'nda ekipleri harekete geçiren 5 katlı kullanılmayan bina yıkıldı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda ekipleri harekete geçiren 5 katlı kullanılmayan bina yıkıldı! O anlar kameralara yansıdı

06.04.2023 15:44

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde tadilat yapıldığı esnada bir kısmında çökme meydana gelen 5 katlı terkedilmiş bina komple yıkıldı. Yıkılma anları kameraya yansırken, ortalığı yoğun bir toz bulutunun kapladığı görüldü.

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan 5 katlı tarihi metruk binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tramvay yolunun geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol, trafik akışına kapatıldı. Emniyet güçleri tarafından binanın çevresine demir bariyerler yerleştirildi. Öte yandan, T1 Kabataş- Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy- Tophane arasında durduruldu. Tramvay seferleri, Bağcılar- Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Eminönü-Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet veriliyor.

Beyoğlu'nda ekipleri teyakkuza geçiren 5 katlı metruk bina tamamen çöktü! Anbean kamerada

TAMAMEN ÇÖKTÜ

Gelişmelerin dikkatle takip edildiği 5 katlı metruk bina saatler sonra tamamen çöktü. Çökme anı kameraya yansırken, ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • bülent C.: Bina ayakta zor duruyor ( kendiliğinden yıkıldı ) ve buna tadilat izni verilmiş :( Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
500
5 katlı metruk bina böyle çöktü 5 katlı metruk bina böyle çöktü Beyoğlu Belediyesi'nden kısmen çöken binayla ilgili açıklama Beyoğlu Belediyesi'nden kısmen çöken binayla ilgili açıklama

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda ekipleri harekete geçiren 5 katlı kullanılmayan bina yıkıldı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda ekipleri harekete geçiren 5 katlı kullanılmayan bina yıkıldı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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