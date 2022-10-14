Beyoğlu'nda takip ettiği kadının çantasını çalan hırsız suçüstü yakalandı

BEYOĞLU'nda Doğan E. isimli şüpheli, dakikalarca takip ettiği bir kadının çantasını çalıp kaçtığı sırada, güven timleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 10 Ekim Pazartesi günü bir kadın giyim mağazasında alışveriş yapan Kısmet K. isimli kadının çantasını çalan şüpheli kaçmaya çalışırken, güven timleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli Doğan E., İstiklal Caddesi üzerinde yürüyen Kısmet K.'yi dakikalarca takip etti. Beyoğlu'nda devriye gezen güven timi durumu fark ederek şüpheliyi takip etti. Polis ekibi, Kısmet K.'nin arkasından giyim mağazasına giren şüpheliyi mağaza önünde bekledi. Kısa bir süre sonra Doğan E., elinde Kısmet K.'ye ait sırt çantasıyla mağazadan çıktı. Polis tarafından durdurulan Doğan E., gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hırsızlık mağazadaki güvenlik kameralara da yansıdı. Güvenlik kamera kayıtlarında Doğan E.'nin bir süre mağaza Kısmet K.'yi izlediği, kıyafet denemek için kabine girerken yere bıraktığı çantayı alıp hızla çıktığı görülüyor.