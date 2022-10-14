Beyoğlu'nda takip ettiği kadının çantasını çalan hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda takip ettiği kadının çantasını çalan hırsız suçüstü yakalandı

14.10.2022 10:32
Beyoğlu'nda takip ettiği kadının çantasını çalan hırsız suçüstü yakalandı

BEYOĞLU'nda Doğan E. isimli şüpheli, dakikalarca takip ettiği bir kadının çantasını çalıp kaçtığı sırada, güven timleri tarafından suçüstü yakalandı.

BEYOĞLU'nda Doğan E. isimli şüpheli, dakikalarca takip ettiği bir kadının çantasını çalıp kaçtığı sırada, güven timleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 10 Ekim Pazartesi günü bir kadın giyim mağazasında alışveriş yapan Kısmet K. isimli kadının çantasını çalan şüpheli kaçmaya çalışırken, güven timleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli Doğan E., İstiklal Caddesi üzerinde yürüyen Kısmet K.'yi dakikalarca takip etti. Beyoğlu'nda devriye gezen güven timi durumu fark ederek şüpheliyi takip etti. Polis ekibi, Kısmet K.'nin arkasından giyim mağazasına giren şüpheliyi mağaza önünde bekledi. Kısa bir süre sonra Doğan E., elinde Kısmet K.'ye ait sırt çantasıyla mağazadan çıktı. Polis tarafından durdurulan Doğan E., gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hırsızlık mağazadaki güvenlik kameralara da yansıdı. Güvenlik kamera kayıtlarında Doğan E.'nin bir süre mağaza Kısmet K.'yi izlediği, kıyafet denemek için kabine girerken yere bıraktığı çantayı alıp hızla çıktığı görülüyor.


YORUMLAR
500
POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN TAKSİDE 2 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN TAKSİDE 2 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Son dakika haberleri | Taksim'de ticari taksiye nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada Son dakika haberleri | Taksim'de ticari taksiye nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada
Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda takip ettiği kadının çantasını çalan hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:21 Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum
10:10 MİT'ten Suriye'de PKK'ya darbe! Çavreş tugayı sorumlusu Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildi
10:07 Müşterilerini "Tersten alışverişe" teşvik etmeyi amaçlayan dünyaca ünlü spor mağazası isim değişikliğine gitti
09:56 Ege'de provokatif ziyaret! Yunanistan Genelkurmay Başkanı Sakız Adası'na gitti
09:48 50 yaşından büyük, 250 kilogram ağırlığındaki "Okyanusun kraliçesi" Kuzey Atlantik'te yakalandı
09:33 Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı
09:29 "Okyanusun kraliçesi" olarak adlandırılan 50 yaşından büyük, 250 kilo ağırlığındaki köpekbalığı yakalandı
09:28 TOKİ'den beklenen açıklama! Sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?
09:18 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
09:16 AB'den skandal karar: Başörtüsü yasaklanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 10:44:40. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda takip ettiği kadının çantasını çalan hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement