Beyoğlu'nda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

21 dakika önce

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray istikametinde seyreden ismi öğrenilemeyen sürücüsünün idaresindeki 34 JF 5873 plakalı otomobil, Unkapanı Köprüsü girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil savrularak takla attı. Sürücüyle birlikte 4 yolcunun da bulunduğu araçtaki 3 kişi yaralandı, diğer 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye götürdü.

Olay yerindeki incelemelerin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Beyoğlu'nda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Aksaray, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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