Ücret tartışması kavgaya dönüştü! Taksici ve yolcular tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ücret tartışması kavgaya dönüştü! Taksici ve yolcular tekme tokat birbirine girdi

22.05.2022 09:29
Ücret tartışması kavgaya dönüştü! Taksici ve yolcular tekme tokat birbirine girdi

Beyoğlu'nda, 2 taksi şoförü ile yolcular arasında kavga çıktı. Tarafların yolun ortasında, tekme tokat birbirine girerken kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, taksideki yolcular ile şoför arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracını yolun ortasında durduran taksi şoförü ile yolcular aşağıya indi. Olayı gören başka bir taksi şoförünün de katılmasıyla taraflar, yol ortasında, tekme tokat birbirine girdi.

KAVGA ANINDA KAMERALAR KAYITTAYDI

Kavganın ardından taksi şoförleri, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Taksi şoförleri ile yolcular arasındaki kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şoför ve yolcular birbirlerine tekme tokat saldırıyor. Taksi şoförü, gitmek için aracına biniyor. Kavga ettiği yolcunun ise şoförün gitmesine izin vermemek için aracın kapısını açtığı görülüyor.

YORUMLAR
500
Sokak ortasında kadına şiddete taksiciden müdahale Sokak ortasında kadına şiddete taksiciden müdahale
Kaynak: DHA

Asker Ocağı Caddesi, kavga, Taksi, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ücret tartışması kavgaya dönüştü! Taksici ve yolcular tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika


Son Dakika
09:26 Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem
09:24 Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı yapıldı: Enflasyona karşı sert tedbirler yolda
09:22 Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı: Yıllık 100 milyon euro kazanacak
09:19 Bayraktar Akıncı, performansıyla övgü topladı: 3 ülkeyi uçarak geçti ve toplamda 2 bin kilometre mesafe gitti
08:44 Gençlik festivaline taciz iddiası gölge düşürdü! Çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı
07:16 CHP Milletvekili Gürsel Erol: Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız
08:18 New York alarmda! İlk maymun çiçeği vakası görüldü
08:13 İngiltere'de Ukraynalı mülteciyi evlerine alan çift, 10 gün sonra ayrılma kararı aldı
02:18 Valilik duyurdu: Bitlis'te 7 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
07:30 22 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı şehirlerimizde hava durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 09:50:14. #1.13#
SON DAKİKA: Ücret tartışması kavgaya dönüştü! Taksici ve yolcular tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement