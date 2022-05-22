BEYOĞLU'NDA TAKSİ ŞOFÖRLERİYLE YOLCULARIN KAVGASI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA TAKSİ ŞOFÖRLERİYLE YOLCULARIN KAVGASI

22.05.2022 09:46

BEYOĞLU'nda, 2 taksi şoförü ile yolcular arasında kavga çıktı.

BEYOĞLU'nda, 2 taksi şoförü ile yolcular arasında kavga çıktı. Tarafların yolun ortasında, tekme tokat birbirine girdiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Asker Ocağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksideki yolcular ile şoför arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracını yolun ortasında durduran taksi şoförü ile yolcular aşağıya indi. Olayı gören başka bir taksi şoförünün de katılmasıyla taraflar, yol ortasında, tekme tokat birbirine girdi. Kavganın ardından taksi şoförleri, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Taksi şoförleri ile yolcular arasındaki kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şoför ve yolcular birbirlerine tekme tokat saldırıyor. Taksi şoförü, gitmek için aracına biniyor. Kavga ettiği yolcunun ise şoförün gitmesine izin vermemek için aracın kapısını açtığı görülüyor.

BEYOĞLU'NDA TAKSİ ŞOFÖRLERİYLE YOLCULARIN KAVGASI
BEYOĞLU'NDA TAKSİ ŞOFÖRLERİYLE YOLCULARIN KAVGASI
BEYOĞLU'NDA TAKSİ ŞOFÖRLERİYLE YOLCULARIN KAVGASI
BEYOĞLU'NDA TAKSİ ŞOFÖRLERİYLE YOLCULARIN KAVGASI

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Kaynak: DHA

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