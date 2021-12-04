BEYOĞLU'NDA TAKSİCİ İLE TARTIŞAN KADIN OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika

BEYOĞLU'nda, taksici ile tartışan kadın itişme sırasında yola düşünce otobüsün altında kalıyordu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Doğan P., Aksaray'dan aracına aldığı yabancı uyruklu kadın turisti Taksim'e götürmek üzere yola çıktı. Kadın müşteri, cadde üzerinde ineceği sırada sürücü, taksimetrenin 50 lira yazdığını söyleyerek ücreti talep etti. Müşteri ücreti ödediğini iddia ederken, taksici ise para almadığını söyledi.

Bunun üzerine tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı. Yaşanan itişme sırasında taksici Doğan P.'nin ittiği kadın yola düştü. Yabancı uyruklu turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yerde acılar içinde kıvranan kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koşarken, taksici aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olayda hafif şekilde yaralanan kadının şikayetinin ardından taksici Doğan P.'nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edildi.

TAKSİCİNİN MÜŞTERİYİ İTTİĞİ ANLAR KAMERADA

Taksici ile kadın müşteri arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksici ile kadın arasında itişme yaşandığı görülüyor. Tartışma sırasında taksici aracına binmek isterken kadın kapıyı kapatıyor. Bu sırada, taksici müşteriyi iterek yola doğru fırlatıyor. Yere düşen kadın o sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuluyor.