Beyoğlu'nda taksici ile yabancı kadınlar arasında tekmeli kavga çıktı - Son Dakika

Beyoğlu'nda taksici ile yabancı kadınlar arasında tekmeli kavga çıktı

Son Güncelleme: 05.09.2023 08:35

Beyoğlu'nda taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kadınlar taksiciye tekme atarken, diğer taksiciler müdahale etmeye çalıştı.

İstanbul Beyoğlu'nda taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınlar taksiciye tekme ile saldırırken, araya diğer taksiciler girdi. O anlar kameraya yansıdı.

KİMSE DURDURAMADI

Dün Beyoğlu Irmak Caddesi'nde yol kenarına aracını park eden taksici ile yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, taksiciye tekme ile saldırdı. Bu sırada kavgayı gören diğer taksiciler de yanlarına gelerek kadınları durdurmaya çalıştı.

Beyoğlu'nda taksici ile yabancı kadınlar arasında kavga çıktı

ANBEAN KAMERADA

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülere taksici ile kadınların tartışması yansırken, kadınları tekme attığı ve bu sırada diğer taksicilerin kavgayı engellemeye çalıştıkları görüldü.

Beyoğlu'nda taksici ile yabancı kadınlar arasında kavga çıktı
Kaynak: DHA

Beyoğlu, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda taksici ile yabancı kadınlar arasında tekmeli kavga çıktı - Son Dakika


Son Dakika
08:53 Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada 5 önemli konu başlığı var
08:40 Gaziantep FK'de Erdal Güneş ile yollar ayrıldı
08:32 Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimlerinde gözyaşlarına boğuldu
08:18 Beşiktaş, Manchester United'dan Eric Bailly'i kadrosuna kattı
07:57 Meteoroloji'den 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak geliyor
07:48 Venedik Film Festivali'ne katılan Melis Sezen, dekoltesiyle kırmızı halıda ağızları açık bıralktı
06:27 Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyu içen 150 kişi hastaneye başvurdu
04:32 Beyoğlu'nda taksici ile yabancı kadınlar arasında tekmeli kavga çıktı
03:20 Karabük'te boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren zanlı intihar etti
00:33 Galatasaray, Ndombele ve Davinson Sanchez için servet ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2023 09:05:53. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda taksici ile yabancı kadınlar arasında tekmeli kavga çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement