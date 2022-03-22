BEYOĞLU'NDA TAKSİCİDEN GENÇ KIZA DAYAK - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA TAKSİCİDEN GENÇ KIZA DAYAK

22.03.2022 15:13
BEYOĞLU'NDA TAKSİCİDEN GENÇ KIZA DAYAK

BEYOĞLU'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir genç kız, taksi şoförü tarafından dövüldü.

BEYOĞLU'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir genç kız, taksi şoförü tarafından dövüldü. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan taksiciyi gözaltına aldı.

Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki olay 8 Mart'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, taksinin şoförü M.Ç.(48) ile  F.D.D.(20) isimli kadın arasında tartışma çıktı.

Araç içindeki nedeni bilinmeyen tartışma büyüdü.  F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Peşinden inen taksici, genç kızı darbetti.  F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, taksiciyi gözaltına aldı. Taksici, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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BEYOĞLU'NDA TAKSİDEN GENÇ KIZI DAYAK BEYOĞLU'NDA TAKSİDEN GENÇ KIZI DAYAK

Tepebaşı, Beyoğlu, Polis, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA TAKSİCİDEN GENÇ KIZA DAYAK - Son Dakika


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