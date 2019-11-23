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BEYOĞLU'NDA TAKSİDEKİ TURİSTİN TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

6 saat önce

Ali ABLAY/ BEYOĞLU'nda taksiye binen turistin cep telefonunu açık olan arka camdan çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

BEYOĞLU'NDA TAKSİDEKİ TURİSTİN TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA, System.String[]

Ali ABLAY/ BEYOĞLU'nda taksiye binen turistin cep telefonunu açık olan arka camdan çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi'nde 9 Ekim Cumartesi günü sabah saat 09.45 sıralarında meydana geldi. İstanbul'a turist olarak gelen Safwa H. taksiye bindi.  Taksi hareket edeceği sırada arka koltukta oturan turistin yanına gelen bir şüpheli, açık olan camdan elini uzatarak, cep telefonunu çaldı. Şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşırken, Safwa H., taksiden inerek kapkaççının peşinden koştu fakat yetişemedi. Bunun üzerine Safwa H. polise ihbarda bulundu. Ekipler olayın yaşadığı sokakta güvenlik kameralarını inceledi.

Güven Timleri ekipleri, kapkaç yapan ve çalıntı telefonu satın alana Mustafa P. (24) ve Vedat Y.(18) isimli şüphelileri olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat Y. Savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Mustafa P. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kapkaç anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, taksinin arka koltuğuna oturan Safwa H.'nin yanında dikilen şüpheli taksi hareket ettiği anda açık olan arka camdan telefonu alıp kaçıyor. Safwa H. araçtan inip koşuyor fakat kapkaççıya yetişemiyor.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin kapkaç anı

Şüphelinin adliyeye sevk edilişi


Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:35 Kaynak: DHA
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