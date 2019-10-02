Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
2 saat önce
Beyoğlu'nda bulunan tarihi bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda bulunan tarihi bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 5 katlı tarihi bir binanın kolonlarında ve kirişlerinde çatlaklar meydana geldi. Bina çökme riski nedeniyle belediye ekiplerince boşaltıldı. Ayhan Işık Sokak'a iki yönden girişler de kapatıldı.
(Sümer Avcı/İHA)
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