Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Beyoğlu'nda 5 katlı tarihi bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Tarihi binanın bulunduğu sokak tedbir amaçlı kapatılarak çalışma başlatıldı.



Beyoğlu Ayhan Işık Sokak içerisinde bulunan 5 katlı tarihi bina, kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar ve kaymalar nedeniyle belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Çökme riski bulunan binanın olduğu sokağa girişler ekipler tarafından kapatılarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda taşıyıcı kolanlarda çatlama ve kaymaların oluştuğu tespit edildi. Zaman zaman binanın dış yüzeyinde bulunan sıvaların döküldüğü görüldü. Ekipler, binanın 3'üncü katında yaklaşık 10 sene önce kolanlarda inceltmelerin olduğu ve zamanla çatlakların buna bağlı olabileceği üzerinde duruyor.



"Bölgedeki diğer binalara zarar vermesin diye binayla ilgili mukavemet çalışması yapılacak"



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ayhan Işık Sokak içerisine gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çökme riski bulunan tarihi binanın bulunduğu bölgede açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu süreç gerek belediyemize, çağrı merkezimize, gerekse de her gün sahadayız. Sahada bize iletilen talepleri şikayetleri, önerileri büyük ölçüde yerine getirmiş olduk. Yaklaşık 300'e yakın bize bu anlamda ihbar ve davet geldi. Bunlar ilgili arkadaşlarımız değerlendirdiler. 3 binada bu anlamda riskli görüp, arkadaşlarımız gerekli tahliye ve mühürleme işlemlerini gerçekleştirdiler. Belediye başkan yardımcılarımızla yapmış olduğumuz toplantıda bu Beyoğlu ile ilgili durum değerlendirmesi yaptık. Bugün öyle saatlerinde İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak'ta bir binanın ileriye doğru kaykılması şeklinde buradaki esnafımızdan duyuru yapıldı. Bunun üzerine İmar Müdürlüğümüzden mühendis arkadaşlarımız hemen buraya geldiler. Binayla ilgili ön bir değerlendirmeden sonra içeride üç işletme bulunmaktaydı. Bu işletmelerin tahliye işlemi gerçekleştirdi. Nereden ileri geldiğine dair arkadaşlarımız teknik bilgiye göre, bina maliklerinden biri de inşaat profesörü hocamız. O da geçtiğimiz yıllarda, kendince bir takım tedbirler almaya çalışmış. Bina eski ikinci grup tarihi eser diyebileceğimiz sivil mimari örneklerinden birisi. İçeriden bununla ilgili neden kaynaklandığına dair çalışmalar sürüyor. Bununla ilgili mukavemet çalışması yapacaklar ki, en azından bölgedeki diğer yapılara bir zarar vermesin ve bina muhafaza edilebildiği şekliyle kalsın" dedi.



"Can ve mal güvenliği bakımından yolu kapatmış durumdayız"



Gerekli çalışmalar yapılana kadar sokaktaki esnafların tahliye edildiğini söyleyen Başkan Yıldız, "Bu çalışmalar için gerekli tahkimat çalışması yapılana kadar tedbiren bölgedeki 5-6 esnafımızın tahliye olmalarını istedik. Gerekli mal sahipleriyle görüşmeyi yapıyoruz. Etrafında bulunan esnaflar can ve mal güvenliği için tahliye edilmiş durumda. Bahsedilen tahkimat yapıldıktan sonra onların tekrar dükkanlarını açmalarına müsaade edeceğiz. İnceleme bir taraftan, diğer taraftan tahkimatla ilgili bu sağlandıktan sonra sokağın geçişlerin sağlanması, gerekse esnafımızın dükkanı tekrar açması için tahkimat yapılacak. Bu çalışma en kısa sürede tamamlanacak, yol tekrar trafiğe açılacak. Can ve mal güvenliği bakımından yolu kapatmış durumdayız" diye konuştu.



"Gerekli çalışmalar ve tespitler yapıldıktan sonra nasıl bir işlem yapılacaksa, ona göre çalışmalar yapılacak"



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediye ekiplerinin ortak bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Başkan Yıldız, "Teknik bir süreç, bununla ilgili gerekli, yıkılma durumu varsa, bununla ilgili çalışma var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan yetkili arkadaşlarımız buradalar ve gerekli incelemeyi yapıyorlar. Beyoğlu Belediyesi ve bakanlığımız ekipleri ortak bir inceleme yapıyor. Deprem sonrasında ortak bir çalışmayı birlikte yürütüyoruz. Beyoğlu İstanbul'un en eski bölgelerinden bir tanesi. Gerekli çalışmaları ve tespitleri yaptıktan sonra nasıl bir işlem yapılacaksa, ona göre çalışmalar yapılacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL