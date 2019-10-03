Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan tarihi bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 5 katlı tarihi bir binanın kolonlarında ve kirişlerinde çatlaklar meydana geldi. Bina çökme riski nedeniyle belediye ekiplerince boşaltıldı. Ayhan Işık Sokak'a iki yönden girişler de kapatıldı.