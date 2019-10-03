Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
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Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

2 dakika önce

Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldıİSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan tarihi bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan tarihi bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 5 katlı tarihi bir binanın kolonlarında ve kirişlerinde çatlaklar meydana geldi. Bina çökme riski nedeniyle belediye ekiplerince boşaltıldı. Ayhan Işık Sokak'a iki yönden girişler de kapatıldı.

Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:17 Kaynak: İHA
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Beyoğlu'nda bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
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