Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
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Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldıİSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan tarihi bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:26 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan tarihi bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 5 katlı tarihi bir binanın kolonlarında ve kirişlerinde çatlaklar meydana geldi. Bina çökme riski nedeniyle belediye ekiplerince boşaltıldı. Ayhan Işık Sokak'a iki yönden girişler de kapatıldı.
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