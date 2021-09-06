İtfaiye ekiplerince itfaiye aracındaki merdiven kullanılarak kısa sürede kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen bir kişiye otel önünde müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde 1892 yılında inşa edilen Büyük Londra Oteli'nin 5 katındaki odada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Otelde konaklayan 5 kişi tahliye edilirken, alevlere ilk müdahale otel çalışanlarınca yapıldı.

Beyoğlu 'nda 129 yıllık tarihi otelin 5 katında çıkan ve bir kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki bir otelin 5'nci katında yangın çıktı - Son Dakika

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