Beyoğlu'nda tarihi semtlerdeki kültürel dönüşüm çalışması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda tarihi semtlerdeki kültürel dönüşüm çalışması sürüyor

14.04.2022 16:24

Beyoğlu'nun tarihi semtlerinden Karaköy'de bulunan Zürafa, Alageyik ve Kadem sokakların kültürel dönüşümü için başlatılan çalışma devam ediyor.

Beyoğlu'nun tarihi semtlerinden Karaköy'de bulunan Zürafa, Alageyik ve Kadem sokakların kültürel dönüşümü için başlatılan çalışma devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesince Karaköy'deki üç sokakta 11 Şubat'ta başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar, bölgede yer alan tarihi tescilli yapılara zarar verilmemesi amacıyla büyük titizlikle yürütülüyor.

Zürafa ve Alageyik sokaklarda bulunan yaklaşık 120 yıllık sinagog, Musevi mektebi ve Osmanlı hamamı için yapılacak çalışmalarla ilgili Anıtlar Kurulunun kararı bekleniyor. Kuruldan çıkacak karar doğrultusunda bu tescilli yapılarla ilgili gerekli restorasyon işlemleri yapılarak tarihi eserlerin korunması hedefleniyor.

Tarihi sokaklardaki dönüşümü hak sahipleri anlaştıkları özel firmalarla gerçekleştiriyor. Beyoğlu Belediyesi ise kültürel dönüşümde düzenleyici rolünü yerine getiriyor ve yapılan işlemlerin takipçisi oluyor.

Kültürel dönüşüm için oluşturulan kurul, yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla mayısta yeniden toplanarak söz konusu sokakların yeniden inşasında yapılacak plan ve çalışmalar ile yol haritasını belirleyecek.

Kültürel dönüşümün tamamlanmasıyla bölge, Atatürk Kültür Merkezi, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Garibaldi Salonu, Mısır Apartmanı, Atlas Sineması Müzesi, Grand Pera Emek Sahnesi gibi yapıların yer aldığı Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin önemli destinasyonlarından birisi olacak.

"Tescilli yapıların varlığı çalışmalar başlamadan önce de biliniyordu"

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zürafa ve Alageyik Sokak'ta bulunan tescilli tarihi yapılar (tarihi sinagog, Musevi mektebi ve Osmanlı hamamı) yeni ortaya çıkarılan yapılar değildir. Söz konusu tescilli yapıların varlığı çalışmalar başlamadan önce de biliniyordu. Bu nedenle alanda yapılan çalışmalar büyük titizlikle gerçekleştiriliyor. Bölgede yer alan tarihi sinagog, Musevi mektebi ve Osmanlı hamamının Anıtlar Kurulunun vereceği karar doğrultusunda restore edilerek Beyoğlu Kültür Yolu'nun önemli bir aksı haline getirilmesi amaçlanıyor."

Beyoğlu'nda tarihi semtlerdeki kültürel dönüşüm çalışması sürüyor
Beyoğlu'nda tarihi semtlerdeki kültürel dönüşüm çalışması sürüyor
Beyoğlu'nda tarihi semtlerdeki kültürel dönüşüm çalışması sürüyor

YORUMLAR
500
Asırlık Genelevi'nin altında Osmanlı hamamı ve sinagog bulundu. Asırlık Genelevi'nin altında Osmanlı hamamı ve sinagog bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının yıkım ihalesi sonuçlandı İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının yıkım ihalesi sonuçlandı MESS Başkanı Akkol, 'İkiz Dönüşüm'ü odaklarına aldıklarını açıkladı Açıklaması MESS Başkanı Akkol, 'İkiz Dönüşüm'ü odaklarına aldıklarını açıkladı Açıklaması

geri dönüşüm, Beyoğlu, Karaköy, Musevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda tarihi semtlerdeki kültürel dönüşüm çalışması sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:13 Batman'da yaşandı: Önce eliyle tarttı, sonra ağır kolyeyi kaşla göz arasında çantasına attı
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
15:43 Reklam Kurulu marketlerin aldatıcı tanıtımına el attı: 5 litrelik yağın 50 liraya olduğunu söylediler
15:22 Avrupa devleri sıraya girdi! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak
15:20 Oğluna kısa bir süre sonra kavuşacak Başak Dizer'den sıcacık hamilelik pozları
15:06 Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle fotoğrafını paylaştı! Birbirlerine benzerlikleri şaşkınlık yarattı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 16:35:00. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda tarihi semtlerdeki kültürel dönüşüm çalışması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement