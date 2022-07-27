İstanbul'da dehşet anları kamerada: Önce vurdular sonra kavga edip kaçtılar - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Önce vurdular sonra kavga edip kaçtılar

27.07.2022 10:25
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Önce vurdular sonra kavga edip kaçtılar

Beyoğlu'nda tartıştığı iki şüpheliden kaçan bir kişi, sokak ortasında silahla kalçasından vurularak yere düştü.

Beyoğlu'nda tartıştığı iki şüpheliden kaçan bir kişi, sokak ortasında silahla kalçasından vurularak yere düştü. Silahını çekerek sokağa gelen bekçiler ile şüpheliler arasında da kovalamaca yaşandı. Dehşet anları kameralara yansırken, kaçarken bu kez de kendi aralarında kavga eden şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, gece saatlerinde sokaktan evine doğru yürüyen Mehmet Y., tanımadığı iki kişiyle henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüphelilerle baş edemeyeceğini anlayan Mehmet Y., kaçmaya çalıştı. Bu sırada şüphelilerden biri yanında bulunan tabancayı çıkartarak Mehmet Y.'ye doğru birkaç el ateş etti.

Kalçasından vurulup yere düşen genci bekçiler kurtardı

Şüphelilerin ateş etmesi sonucu Mehmet Y., kalçasından vurularak yere düştü. Şüpheliler, yaralı şahsın yanına doğru geldiği sırada, silah seslerini duyan bekçilerin sokağa girmesiyle geriye dönerek kaçmaya başladı. Bekçilerin hızlı bir şekilde olay yerine gelmesi yaralı Mehmet Y.'nin hayatını kurtarırken, şüpheliler ise kaçtı.

Genci vuran şüpheliler kaçarken kavga etti

Bekçileri görünce kaçmaya başlayan şüpheliler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdi. Sokak içerisinde kaçtıkları sırada kimliği belirsiz şüpheliler, kendi aralarında kavga etti. Daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Olay yerinde şüphelilerin kaçış güzergahında çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Silahlı saldırı, kovalamaca ve kavga kamerada

Beyoğlu'ndaki silahlı saldırı ve yaşanan kovalamaca anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kaçarken vurulması sonucu yere düşmesi ve bekçilerin sokağa girerek şüphelileri kovalaması, daha sonra da kaçan şüphelilerin kaçarken kavga ettiği anlar yer alıyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Taciz iddiası: mahalleli birbirine girdi Taciz iddiası: mahalleli birbirine girdi Avcılar'da taciz iddiası; mahalleli birbirine girdi Avcılar'da taciz iddiası; mahalleli birbirine girdi
Kaynak: İHA

Beyoğlu, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anları kamerada: Önce vurdular sonra kavga edip kaçtılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:22 Rusya azaltacağını açıkladı! Avrupa'da gaz fiyatları rekora koştu
10:04 Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
09:45 Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor
09:43 Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı otomobil devlerinden peş peşe açıklama! Tofaş ve Ford'dan üretime yıllık izin arası
09:33 Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor
09:32 Sertab Erener koronavirüse yakalandı! Konser ertelendi
09:22 Popüler voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı futbolcuya aşık mı oldu?
09:13 Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu
09:14 Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:07 Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisiyle birlikte karavan tatiline çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 10:30:35. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Önce vurdular sonra kavga edip kaçtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement