Beyoğlu'nda tartıştığı kadını silahla vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda tartıştığı kadını silahla vuran şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda dün tartıştığı kadını silahla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu'nda dün tartıştığı kadını silahla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün sabah 08.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde Elmas F'nin (58) silahla yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Osman A'nın (65) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Osman A. polise verdiği ifadesinde, Elmas A. ile bir kaç gün önce fuhuş yapmak için anlaştıklarını, kadının gömleğin cebinde bulunan bir miktar parasını çaldığını öne sürdü.

Olay günü kadını sokakta görünce parasını geri istediğini, kadının kendisine hakaret edince yanındaki silahla kadını bacağından vurduğunu anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Osman A. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Değerli Taş, Beyoğlu, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda tartıştığı kadını silahla vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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