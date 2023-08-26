Beyoğlu'nda 'Tazı' lakaplı Suriyeli kapkaççı yakalandı: 19 kişinin telefonunu çaldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda 'Tazı' lakaplı Suriyeli kapkaççı yakalandı: 19 kişinin telefonunu çaldı

Son Güncelleme: 26.08.2023 14:45

İstanbul'da 19 kişinin telefonunu çalıntı motosiklet kullanarak çalan 'Tazı' lakaplı Suriyeli kapkaççı Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Her defasında polisinden elinden kurtulduğu ve hızlı şekilde kaçarak kayıplara karıştığı için bu lakapla anılan şahıs tutuklandı.

İstanbul'da 19 kişinin telefonunu çalıntı motosiklet kullanarak çalan "Tazı" lakaplı Suriyeli kapkaççı Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri yakalandı. Her defasında polisinden elinden kurtulduğu ve hızlı şekilde kaçarak kayıplara karıştığı için bu lakapla anılan şahıs tutuklandı.

Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kağıthane'de motosikletli 2 şahıs çalıntı motosikletle yolda yürüyen 19 vatandaşın yanlarına yaklaşarak ellerindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalmıştı. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şüphelilerin beyaz renkte bir motosikletle yanına yaklaştıkları kişilerin cep telefonlarını bir anda çalarak gözden kayboldukları tespit edilmişti. Motosikletle cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheliler hakkında devam eden çalışmalarda şüphelilerin bazı kapkaç görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlenmişti.

Tam bir suç makinesi! 'Tazı' lakaplı Suriyeli kapkaççı sonunda yakalandı

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalıntı olduğu öğrenilen motosiklet ile ilgili çalışmaları çerçevesinde şüphelilerden birinin Suriye vatandaşı Abed T. olduğunu belirlemişti. Yapılan çalışma sonucu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin öncesinde de benzer suçlardan 31 suç kaydının olduğu ortaya çıkmıştı. Hakkında 12 motosikletli kapkaç, bir motosiklet hırsızlığı olmak üzere 13 ayrı olaydan adli işlem yapılan şüpheli Abed T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tam bir suç makinesi! 'Tazı' lakaplı Suriyeli kapkaççı sonunda yakalandı

"TAZI" LAKAPLI KAPKAÇÇI YAKALANDI

Öte yandan motosikletin arkasında oturan ve asıl kapkaçı yapan "Tazı" lakaplı Suriye uyruklu Cuma A. da günler sonra Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Her defasında polisinden elinden kurtulduğu ve hızlı şekilde kaçarak kayıplara karıştığı için bu lakabın verildiği öğrenilen Cuma A. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 'Tazı' lakaplı Suriyeli kapkaççı yakalandı: 19 kişinin telefonunu çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 'Tazı' lakaplı Suriyeli kapkaççı yakalandı: 19 kişinin telefonunu çaldı - Son Dakika
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