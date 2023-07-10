Dur ihtarına uymadığı yetmedi, polise küfür edip vurmaya kalktı! O anlar kamerada

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde motosikletiyle tehlikeli hareketler yapınca mahalle bekçilerinin durdurmak istediği Melike D. kaçtı. Bekçilerin takibiyle akaryakıt istasyonunda yakalanan kadın götürüldüğü polis merkezini birbirine kattı. Polis ekiplerine hakaretler ederek bağıran kadının üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu bulundu. Melike D. mahkemece serbest bırakıldı.

KENDİNİ YERLERE ATTI

8 Temmuz Cumartesi günü Karaköy'de trafikte motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan Melike D., mahalle bekçileri tarafından durdurulmak istendi. Kadının kaçması üzerine bekçiler olayı polise bildirdi. Bekçilerin takip ettiği kadın, kendini bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine kilitledi. İstasyona gelen polis ekipleri kadının çıkması için uyarıda bulundu. Polise hakaret ederek bağıran kadın, bir süre sonra polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde de kendini yere atan Melike D.. rujuyla yere polise hakaret içeren yazılar yazdı.

POLİSİN SAÇINI ÇEKTİ

Nezarethaneye girmek istemeyen Melike D., polisin saçını çekerek yere düşürdü. Güçlükle sakinleştirilen kadının üst aramasında 0,1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Melike D. 'Polise mukavemet' 'Kasten yaralama', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

SERBEST KALDI

Melike D. mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kadın sosyal medyadan yaptığı yayınlarla polisi tehdit etmeye devam etti.