Beyoğlu'nda tek katlı ahşap ev yandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda tek katlı ahşap ev, çıkan yangında yıkılarak tamamen yandı.

Küçük Piyale Mahallesi Zincirlikuyu Cami Çıkmazı'ndaki tek katlı ahşap bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken ahşap ev yıkıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bina tamamen yandı.

Öte yandan yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalesi yapılan itfaiyecinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.