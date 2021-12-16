Üye Girişi
Beyoğlu'nda tekel bayilerine şok baskın... Çok sayıda sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Beyoğlu'nda tekel bayilerine şok baskın... Çok sayıda sahte alkol ele geçirildi

16.12.2021 20:24

Beyoğlu'nda tekel bayilerine şok baskın.

Beyoğlu'nda tekel bayilerine şok baskın... Çok sayıda sahte alkol ele geçirildi

İSTANBUL Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkolden ölümlerin önüne geçmek amacıyla tekel bayilerini denetledi. Sahte alkol sattığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda da sahte alkol ele geçirildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sahte içkiden kaynaklı can kayıplarının yaşanması, özellikle yılbaşı öncesinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Beyoğlu ilçesinde bulunan tekel bayileri ve çeşitli mekanlara denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri denetleme amacıyla girdikleri mekanlarda detaylı içki şişelerinden mekanların içerisinde bulunan dolap, kapı ve depolara kadar detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İçki şişelerinin bandrollerini de kontrol ederek kaçak içki satılıp satılmadığını da kontrol eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, 1 şahsı ve imal ettiği sahte içki şişeleri ve üretim malzemelerini ele geçirdi.

Hem sahte alkol hem de orjinal bandrol ele geçirildi

Beyoğlu'nda polis ekipleri tarafından kaçak ve sahte içki üretimi ve satımına yönelik gerçekleştirilen denetimde 1 şüpheli şahsın sahte içki ürettiği tespit edildi. İmal ettiği sahte içkilerin üzerine orijinal bandroller yapıştıran şahıs polis ekipleri tarafından yakalanmasının ardından binanın merdiven boşluğunda gizlediği boş alkol şişeleri ve şişelere yapıştırmak için kullandığı bandroller ile 30 litrelik saf alkol bidonunu ele geçirildi.

Gerçekleştirilen denetim sonucu 5 adet 1000 ml ve 1 adet 500 ml hacminde satışa hazır viski ve çeşitli üretim materyalleri ele geçirildi.

Beyoğlu'nda tekel bayilerine şok baskın... Çok sayıda sahte alkol ele geçirildi
Beyoğlu'nda tekel bayilerine şok baskın... Çok sayıda sahte alkol ele geçirildi
Beyoğlu'nda tekel bayilerine şok baskın... Çok sayıda sahte alkol ele geçirildi
Beyoğlu'nda tekel bayilerine şok baskın... Çok sayıda sahte alkol ele geçirildi

Asayiş Büro, Beyoğlu, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda tekel bayilerine şok baskın... Çok sayıda sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:24 Bakan Nebati'nin kardeşinin faiz kararını bilmesine Akşener'den sert tepki: Yapılan iş suçtur
19:56 Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:53 Boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldürülmüş ceset bulundu
19:32 Galatasaray yönetiminde yaşanan istifalara Burak Elmas'tan çarpıcı açıklama
19:24 GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası
19:14 Şahıs, eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü
19:09 Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı
18:55 Asgari ücret alan kişiler, vergi kesintileri kaldırıldığı için AGİ alamayacak
18:45 Galatasaray'da Köksal Ünlü de istifa etti
17:59 Son Dakika! Dolar ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Bakan Nebati'nin kardeşinin faiz kararını bilmesine Akşener'den sert tepki: Yapılan iş suçtur Bakan Nebati'nin kardeşinin faiz kararını bilmesine Akşener'den sert tepki: Yapılan iş suçtur         
20:24
Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer         
16:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!         
13:09
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 20:32:47. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda tekel bayilerine şok baskın... Çok sayıda sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement