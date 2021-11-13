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Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar - Son Dakika

Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar

13.11.2021 09:38

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar Beyoğlu'nda telefonu çalınan genç, hırsızın arkadaşları tarafından önce dövüldü ardından da kaçırıldı Beyoğlu polisinin yakaladığı 5 şüpheliden 2'si tutuklandı Beyoğlu'nda cep telefonunu çalan hırsızı...

İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar

Beyoğlu'nda telefonu çalınan genç, hırsızın arkadaşları tarafından önce dövüldü ardından da kaçırıldı

Beyoğlu polisinin yakaladığı 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda cep telefonunu çalan hırsızı polise şikayet eden genç, şikayetinden vazgeçmesi için hırsızın arkadaşları tarafından önce darp edildi ardından da zorla taksiye bindirilip kaçırıldı. Olay anı kameralara yansırken, Beyoğlu polisi tarafından kıskıvrak yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Kulaksız'da meydana gelen olayda Mahmut Y.'nin cep telefonu iddiaya göre, kendisinin de tanıdığı İmam A. tarafından çalındı. Telefonunun çalındığını anlayan Mahmut Y., emniyete giderek İmam A. hakkında şikayette bulundu. Şikayetten 2 gün sonra Mahmut Y. semtteki bir sokak üzerinde arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada İmam A.'nın arkadaşları ticari taksi ile yanlarından geçti.

Şikayetten vazgeçirmek için darp edip taksiyle kaçırdılar

Mahmut Y.'yi gören İmam A.'nın arkadaşları araçtan inerek önce şikayetinden vazgeçmesi için genci ikna etmeye çalıştı. Gencin şikayetten vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine şahıslar, Mahmut Y.'yi önce darp etti ardından zorla taksiye bindirerek kaçırdı. Araç içerisinde de darp edilen Mahmut Y.'nin kaçırılması üzerine arkadaşları polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gencin kaçırıldığı sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Beyoğlu polisi kaçıranları yakalayıp genci kurtardı

Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, olaya karışan şahısların Uğur U., Eyüp H., Hüseyin A. ve Murat T. olduğunu tespit etti. Kent genelinde arama yapan polis ekipleri, şahısların kaçırdıkları Mahmut Y. ile birlikte Taksim Sadri Alışık Sokak içerisinde olduğunu tespit etti. Mahmut Y.'nin tedirgin olduğunu gören ekipler, şahısların kimliklerini kontrol ederek gözaltına aldı. Emniyette şikayetin den vazgeçmesi için kaçırıldığını söyleyen Mahmut Y., kendisini kaçıranlardan da şikayetçi oldu. Devam eden çalışmalarda ise Mahmut Y.'nin telefonunu çalan İmam A. da yakalandı.

Genci kaçıran 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Emniyete götürülen 5 şüpheli, ifadeleri alınarak sorgulandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İmam A. ve Murat T. "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Genci darp edip kaçırdıkları anlar kamerada

Beyoğlu'nda şikayetinden vazgeçmediği için önce darp edilen ve daha sonra da şahsın kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada 4 şahıs taksiden inerek üzerine yürüyor. Genci darbeden şahıslar ardından araca bindiriyor. Gencin arkadaşlarının tepki göstermesi üzerine şahıslardan biri aşağıya inerek onlara saldırıyor. Şahıslar ardından taksiyle sokaktan ayrılıyor.

Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar
Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar
Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar
Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar
Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar
Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar
Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar
Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar
Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar
Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar
Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar
Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar

Tragger, Beyoğlu, Taksi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İstanbul'da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar - Son Dakika


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