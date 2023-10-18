Beyoğlu'nda Tetikçi Tutup Silahlı Saldırı Düzenlendi

Çay bahçesinde gibi silahlı saldırı kamerada: Tetikçi hedefi karıştırdı, yanlış adamı vurdu

Şahsın yaptırdığı saldırıda tetikçi hedef yerine yanlış iki kişiyi vurdu

Tetikçisini motosikletle kaçıran şahıs husumetlisini bu kez başka yerde vurdurdu

Yakalanan tetikçi ve şahsın bir de işyerine silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir şahıs husumet beslediği kişiye, tetikçi tutup oturduğu çay bahçesinde silahlı saldırı düzenletti. Ancak tetikçi hedef kişiyi karıştırıp yanlış kişiyi vurunca azmettirici, onu da alıp motosikletle kaçtı. Husumetlisinin peşini bırakmayan şahıs, onu yarım saat sonra bir başka yerde tetikçisine vurdurdu. Silahlı saldırı anları kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından titiz çalışmayla yakalanan tetikçi ve şahıs tutuklandı. Şahsın ve tetikçinin bir işyerini kurşunladığı ve işyerindekilerin pompalı tüfekle karşılık verdiği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz 1 Ekim Pazar günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy'de meydana geldi. İddiaya göre bir süredir alacak-verecek meselesi nedeniyle Burak G. ile Sami Yusuf Ö. arasında husumet oluştu. Bunun üzerine Burak G., husumetlisi Sami Yusuf Ö.'yü takibe aldı. Olay günü husumetlisinin gittiği çay bahçesinde olduğunu gören Burak G., tetikçisini arayarak Ö.'nün kıyafetlerini tarif etti. Tetikçi ardından bahçeye geldi ancak Sami Yusuf Ö. yerine ona benzettiği Eymen T.'yi bacağından ve kurşunun sekmesi sonucu yan masada oturan Gülbeyaz K.'yı da kalçasından silahla yaraladı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Husumetlisini bacaklarından vurdurup kaçırdı

Olayın ardından tetikçi hızla uzaklaşırken azmettiricisi Burak G., onu motosikletine alarak kaçırdı. Ancak peşini bırakmayan Burak G., yaklaşık yarım saat sonra çay bahçesinden 1 kilometre ileride husumetlisini yeniden gördü. Bunun üzerine Burak G.'nin motosikletinden indirdiği tetikçisi Sami Yusuf Ö.'yü silahla bacaklarından yaraladı. Olayın ardından tetikçi ve azmettirici buluşarak motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ö. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tetikçi hedefi tanımayınca yanlış kişileri vurdu

Yaşanan olayların ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin

güzergahlarını belirleyecek şekilde geri yönde çalışma yapan polis, tetikçinin çay bahçesine bir motosikletle bırakıldığı ve olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda titizlikle tüm detayları ortaya çıkartan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tetikçinin Ahmet Ş. olduğunu belirledi. Tetikçinin Kağıthane Çağlayan'daki evine baskın düzenleyen polis onu yakalarken, yapılan aramalarda ise gerçekleştirmiş olduğu farklı olaylarda üzerinde bulunan kıyafetleri ele geçirdi.

Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Devam eden çalışmalarda ise Burak G. Halıcıoğlu'nda bulunan bir otoparkta yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise Kulaksız'da mezarlık içerisinde bulunan kümeste ele geçirildi. Yapılan incelemede şüpheli Burak G.'nin Sami Yusuf Ö. ile aralarında husumet olduğu olayı bu saldırıyı Ahmet Ş.'ye yaptırmak istediği fakat Ahmet Ş.'nin Sami Yusuf Ö.'yü birebir de tanımadığı için olay tarihinde çay bahçesinde bulunan Eymen T.'yi giyimi sebebiyle benzeterek yaraladığı ortaya çıktı.

Emlakçıya da saldırmışlar, pompalıyla karşılık verilmiş

Çay bahçesinden ayrılan Sami Yusuf Ö.'yü ise bir kilometre uzakta görerek olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Öte yandan detaylı çalışmada geçtiğimiz 27 Ağustos tarihinde Piripaşa Mahallesi'nde bir emlakçıya gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını gerçekleştiren şüphelinin A.Ş. olduğu ortaya çıktı. Saldırı anlarının kameralara yandığı saldırıda emlakçıdan çıkan şahsın da pompalı tüfekle karşılık verdiği görüldü.

Tetikçi ve azmettirici tutuklandı

Olayla ilgili emniyette ifadeleri alınan iki şahıs, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece "Kasten Öldürmeye Teşebbüs",Kasten Silahlı

Yaralama", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.