Beyoğlu'nda, tezgah açmasına izin verilmeyen pazarcılar yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

Beyoğlu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tezgah açmasına izin verilmeyen pazarcılar duruma tepki gösterdi.
Dolapdere Irmak Caddesi'nde bulunan ve cumartesi günleri kurulan ikinci el pazarında çalışanlar tezgahlarını açmak istedi.
Şişli ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında tezgahların açılmasına izin vermedi. Bunun üzerine pazarcılar Irmak Caddesi'ni araç trafiğine kapattı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ikazı üzerine pazarcılar dağıldı, yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 23:51 - Kaynak: AA
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