BEYOĞLU'NDA TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFE DENETİMİ - Son Dakika

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BEYOĞLU'NDA TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFE DENETİMİ
7 saat önce
KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma denetimleri sürüyor.
KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma denetimleri sürüyor. Beyoğlu
'nda trafik polisleri otobüsleri durdurarak yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup, uymadıklarını kontrol etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sosyal mesafe kuralı denetimlerine başladı. Beyoğlu, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde otobüsler durdurularak 'sosyal mesafe kuralı' konusunda denetimler yaptı. Sürücüler maske takmaları konusunda uyarıldı. İstanbul'da kent genelinde denetimlerin süreceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Denetimi gerçekleştiren ekipten detay
-Otobüslerin durdurulması
-Yolcuların uyarılması
-Sürücüye uyarılar
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:37 Kaynak: DHA
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