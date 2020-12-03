BEYOĞLU'NDA TOPLU TAŞIMAYA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA

Koronavirüs denetimleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı. Beyoğlu Kasımpaşa Turabibaba Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Evrakları eksik olan sürücülere idari para cezası uygulandı.