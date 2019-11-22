Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda trafiği durduran 3 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda trafiği durduran 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Beyoğlu'nda trafiği durduran 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

BEYOĞLU'nda bir asker uğurlama konvoyu sırasında, yolu kapattıkları, lastik yaktıkları, trafiği tehlikeye sokarak havaya ateş açtıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda trafiği durduran 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

BEYOĞLU'nda bir asker uğurlama konvoyu sırasında, yolu kapattıkları, lastik yaktıkları, trafiği tehlikeye sokarak havaya ateş açtıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda asker uğurlama konvoyu sırasında trafiği tehlikeye attıkları gerekçesiyle 3 şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında ise Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten 1002 TL idari para cezası kesildi.

Yapılan incelemede şüphelilerden Sediban Y'nin  "Kasten yaralama konusundan 1 adet suç kaydı bulunduğu, Ramazan Y.'nin "Konut Dokunulmazlığının İhlal konusundan 1, "Uyuşturucu Madde Kullanmak konusundan 2, "Motosiklet Hırsızlığı konusundan 1 ve "Görevli Memura Mukavemet konusundan 1 olmak üzere toplam 5 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Beyoğlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:01 Kaynak: DHA
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