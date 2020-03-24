Beyoğlu'nda trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Bulvarı'nda, E.A. (25) merdivenden inerken henüz belirlenemeyen nedenle yere düştü. E.A., o sırada U.Ö. yönetimindeki 34 DG 8569 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sürücü U.Ö. gözaltına alınırken, E.A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.