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Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı

26 dakika önce

Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Halıcıoğlu mevkisi Avcılar istikametinde, R.T. idaresindeki 16 RK 578 plakalı motosiklet ile aynı yönde giden B.B. yönetimindeki 34 FF 5382 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü R.T. ile birlikte yolculuk ettiği ismi henüz belirlenemeyen kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İki yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat kapanan yol, hasarlı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:16 Kaynak: AA
Avcılar, Beyoğlu, Güncel
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