Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda trafikte tehlikeli yolculuk
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Beyoğlu'nda trafikte tehlikeli yolculuk

1 saat önce

Beyoğlu'nda 4 patenci genç, önünde köpek bulunan bir motosiklete arkadan tutunarak kilometrelerce seyahat etti.

Beyoğlu'nda 4 patenci genç, önünde köpek bulunan bir motosiklete arkadan tutunarak kilometrelerce seyahat etti. Trafikte adeta konvoy oluşturan gençler polis kontrol noktasına gelmeden motosikleti bırakarak gözden kayboldu.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda akıllara durgunluk veren olay geçen cumartesi günü yaşandı. 4 patenli genç, seyir halindeki bir motosiklete arkadan tutunarak onlarca aracın arasında kilometrelerce ilerledi. Sıralı halde bir birlerine tutunan patenli gençlere diğer şoförler ve vatandaşlar tepki gösterdi. Uyarıları dikkate almayan gençlerin tutunduğu motosikletin önündeki köpek de dikkat çekti. Görüntülendiklerine kızan kasksız motosiklet sürücüsü polis kontrol noktasına yaklaştığını fark edince yavaşladı. Motosikletli daha sonra patencilerin motosikleti bırakmalarını istedi. Patenci gençler ise akan trafikte kendi başlarına ilerledi. Önünde köpek bulunan motosiklet sürücü ise gözden kayboldu.

Beyoğlu'nda trafikte tehlikeli yolculuk

Tarlabaşı, Beyoğlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:15 Kaynak: DHA
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