Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda tramvay ile peron arasına çocuk sıkıştı
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda tramvay ile peron arasına çocuk sıkıştı - Son Dakika

Beyoğlu'nda tramvay ile peron arasına çocuk sıkıştı

6 saat önce

Beyoğlu'nda tramvay ile peron arasına çocuk sıkıştı İtfaiye tarafından kurtarılan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldıİSTANBUL - Beyoğlu'nda durakta bekleyen tramvay ile peronun cam bölmesinin arasına 7 yaşındaki mendil satan çocuk sıkıştı.

Beyoğlu'nda tramvay ile peron arasına çocuk sıkıştı

İtfaiye tarafından kurtarılan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda durakta bekleyen tramvay ile peronun cam bölmesinin arasına 7 yaşındaki mendil satan çocuk sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kurtardığı çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sularında Beyoğlu Fındıklı tramvay durağı Sirkeci istikameti Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvayda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki ismi öğrenilemeyen mendil satan bir çocuk durakta yolcu almak için bekleyen tramvaydan inmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk tramvay ile peronun cam bölmesinin arasında düşerek sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çocuğu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesi olmayan çocuk ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kısa bir süre aksayan tramvay seferleri, çocuğun kurtarılmasının ardından kırılan camların temizlenmesiyle, normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu'nda tramvay ile peron arasına çocuk sıkıştı

İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor
Günün en acı görüntüsü! Küçük Mustafa annesinin cenaze namazını babasıyla birlikte kıldı Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 04:40:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda tramvay ile peron arasına çocuk sıkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]