Beyoğlu'nda tramvay ile taksi çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Beyoğlu'nda tramvay ile taksi çarpıştı: 1 yaralı

Kırımızı ışıkta geçmek isteyen taksiye tramvay çarptı

Kazada sürücü yaralanırken, yolcu ise yara almadan kurtuldu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda kırmızı ışık yandığı esnada dönüş yapmak isteyen ticari taksiye tramvay çarptı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen taksinin şoförü yaralanırken, yolcusu ise yara almadan kurtuldu.

Olay saat 10.15 sıralarında Beyoğlu Fındıklı Meclis-i Mebusan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolcusunu aldıktan sonra Fiat Egea marka 34 THM 51 plakalı taksiyle seyir halinde olan Sübitay Çerçi (37), cadde üzerinden karşı istikamete dönüş yapmak istedi. Kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan taksiye Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvay çarptı. Kaza sonucu taksi, kullanılamaz hale gelirken şoförü ise hafif şekilde yaralandı. Yolcusu ise yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle seferler bir süreliğine durdu

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çerçi'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından bir süreliğine duran seferler yeniden başlarken, taksi ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.