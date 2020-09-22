Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı-2 - Son Dakika

Oğuzcan YAZAR-HASAN YILDIRIM BEYOĞLU, Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücüyü araçtan çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde bir süre aksama oldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında seferlerimiz normale dönmüştür." denildi.

