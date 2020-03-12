Beyoğlu'nda tüm ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda tüm ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Beyoğlu'nda tüm ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Beyoğlu'nda tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla kurulan Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi;

Beyoğlu'nda tüm ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Beyoğlu'nda tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla kurulan Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi; ilçede bulunan tüm işlek caddeleri, camileri, kütüphaneleri, okulları, semt konaklarını, parkları, kamu binalarını, iş yerlerini ve spor salonlarını dezenfekte ediyor.


Beyoğlu Belediyesi tüm dünyayı etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı harekete geçti. İlçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla belediye bünyesinde Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi kuruldu. Çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan İstiklal Caddesi başta olmak üzere ilçede bulunan tüm işlek caddelerde, camilerde, kütüphanelerde, okullarda, semt konaklarında, parklarda, kamu binalarında, iş yerlerinde, spor salonlarında ve belediye binasında hummalı bir dezenfekte çalışması başlattı.


Çalışmalar okullar ve ibadethanelerde yoğunlaştırıldı


Dezenfekte çalışmaları özellikle en kalabalık yerlerden olan okullarda ve ibadethanelerde yoğunlaştırıldı. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Müftülüğü ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bulunan tüm ibadethanelerin ve okulların hafta sonuna kadar tamamen dezenfekte edilmesi hedefleniyor. Çalışmalar virüs tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar titiz bir şekilde devam edecek. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
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