Beyoğlu'nda türbenin çatısındaki metalleri söken iki kişi yakalandı - Son Dakika

Olay yerine giden ekipler, A.K. ve M.D. isimli şüphelileri, türbenin metal kısımlarını kağıt toplama aracına yüklerken yakaladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Lohusa Sultan Hatun Türbesi'nin çatısındaki metal kısımların söküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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