Beyoğlu'nda turizm sektörü için çikolata ustaları yetiştiriliyor - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi, BESMEK Eğitim Merkezleri'nde açtığı Butik Çikolata Hazırlama Kursu'nda turizm sektöründe istihdam edilebilecek çikolata ustaları yetiştiriyor.

Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunması planlanan Galataport ve Tersane İstanbul Projelerinde sona yaklaşıldı. Beyoğlu Belediyesi yeni projelerle birlikte turizm sektöründe ihtiyaç duyulacak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için harekete geçti. İlçenin 15 farklı noktasında bulunan BESMEK Eğitim Merkezleri'nde açılan Kişisel Gelişim ve Meslek edindirme kurslarına; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Eğitimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Eğitimi, Pazarlama ve Perakende Eğitimi gibi hizmet sektörüne yönelik eğitimler eklendi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kursların başında Butik Çikolata Hazırlama Kursu geliyor.

Özel tasarım ve karışımla çikolata yapımı eğitiminin verildiği kursta katılımcılar çikolataların renkli dünyasına giriyor. Kursta; çikolatanın tanımı, çeşitleri, yapımı, muhafaza edilmesi ve ambalajlaması gibi tüm aşamalarının yanı sıra kişisel bakım, işe hazırlık, hijyen ve sanitasyon eğitimleri de veriliyor. Kursiyerler aldıkları eğitimle çikolatayı oluşturma, malzemeleri uygun şekilde bir araya getirme ve tasarım becerisini kazanıyor.

"İstiyoruz ki Beyoğlu'nun gençleri bu imkanlardan yararlansın"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun kültür, sanat ve turizm şehri olduğunu belirterek, "İstanbul'a ve Beyoğlu'na büyük katkı sağlayacak olan Galataport ve Tersane İstanbul Projelerinde sona yaklaşıldı. Galataport, Taksim Meydanına kadar uzanan Beyoğlu Kültür Yolu'nun önemli bir parçası, başlangıç durağıdır. Tersane İstanbul da ilçemize yeni müzeler, konser, tiyatro ile sinema salonları, kültür merkezleri, iş alanları, gibi birçok farklı alan kazandıracak çok önemli proje. Bu projeler faaliyete girdiğinde ciddi bir nitelikli iş gücüne ihtiyaç olacak. Bu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla Beyoğlu Belediyesi olarak kurslar açtık. Kurslarımızda hizmet sektörünün her alanıyla ilgili eğitimler veriyoruz. İstiyoruz ki, Beyoğlu'nun gençleri bu imkanlardan yararlansın, ekmeğini ve hayatını kendi şehrinde kazanabilsin" dedi.

"Tamamen katkısız ve organik butik çikolata yapımını öğretiyoruz"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Usta Öğreticisi Yıldız Sevinç Butik Çikolata Hazırlama Kursu'nda tamamen katkısız ve organik butik çikolata yapımını öğrettiklerini belirterek, "Çikolatalarımızı iç dolgularına kadar tamamen kendimiz hazırlıyoruz. Kütle çikolatanın eritilip temperlenmesi, kalıplara dökülmesi ve boyama teknikleri gibi tüm aşamalarını öğretiyoruz. BESMEK kurslarında çok güzel eğitimler var. Tüm Beyoğlu halkını bekliyoruz" dedi.

"Hiçbir şey bilmeyen birisi bile burada çikolata yapmasını kolaylıkla öğrenebilir"

Kursiyerlerden Nağihan Sayı ise "Pandemi tedbirleri kapsamında işyerimin kapanması nedeniyle butik pastacı olarak çalışmaya başladım. Bu fırsatı da değerlendirmek için BESMEK'in çikolata kursuna geldim. Burada çok güzel bir çikolata eğitimi alıyoruz. Çikolata yapımıyla ilgili hiçbir şey bilmeyen birisi bile burada çikolata yapmasını kolaylıkla öğrenebilir. Kesinlikle tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL