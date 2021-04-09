Beyoğlu'nda turizm sektörü için çikolata ustaları yetiştiriliyor - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi, BESMEK Eğitim Merkezleri'nde açtığı Butik Çikolata Hazırlama Kursu'nda turizm sektöründe istihdam edilebilecek çikolata ustaları yetiştiriyor.

Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport ve Tersane İstanbul Projelerinde sona yaklaşıldı. Beyoğlu Belediyesi yeni projelerle birlikte turizm sektöründe ihtiyaç duyulacak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için harekete geçti. İlçenin 15 farklı noktasında bulunan BESMEK Eğitim Merkezleri'nde açılan Kişisel Gelişim ve Meslek edindirme kurslarına; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Eğitimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Eğitimi, Pazarlama ve Perakende Eğitimi gibi hizmet sektörüne yönelik eğitimler eklendi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kursların başında Butik Çikolata Hazırlama Kursu geliyor.

KURSİYERLER ÇİKOLATALARIN RENKLİ DÜNYASINI KEŞFEDİYOR

Özel tasarım ve karışımla çikolata yapımı eğitiminin verildiği kursta katılımcılar çikolataların renkli dünyasını keşfediyor. Kursta; çikolatanın tanımı, çeşitleri, yapımı, muhafaza edilmesi ve ambalajlaması gibi tüm aşamalarının yanı sıra kişisel bakım, işe hazırlık, hijyen ve sanitasyon eğitimleri de veriliyor. Kursiyerler aldıkları eğitimle çikolatayı oluşturma, malzemeleri uygun şekilde bir araya getirme ve tasarım becerisini kazanıyor.

TAMAMEN KATKISIZ VE ORGANİK BUTİK ÇİKOLATA YAPIMINI ÖĞRETİYORUZ

Yiyecek İçecek Hizmetleri Usta Öğreticisi Yıldız Sevinç Butik Çikolata Hazırlama Kursu'nda tamamen katkısız ve organik butik çikolata yapımını öğrettiklerini belirterek, "Çikolatalarımızı iç dolgularına kadar tamamen kendimiz hazırlıyoruz. Kütle çikolatanın eritilip temperlenmesi, kalıplara dökülmesi ve boyama teknikleri gibi tüm aşamalarını öğretiyoruz. BESMEK kurslarında çok güzel eğitimler var. Tüm Beyoğlu halkını bekliyoruz" dedi.

HİÇBİR ŞEY BİLMEYEN BİRİSİ BİLE BURADA ÇİKOLATA YAPMASINI KOLAYLIKLA ÖĞRENEBİLİR

Kursiyerlerden Nağihan Sayı ise, "Pandemi tedbirleri kapsamında işyerimin kapanması nedeniyle butik pastacı olarak çalışmaya başladım. Bu fırsatı da değerlendirmek için BESMEK'in çikolata kursuna geldim. Burada çok güzel bir çikolata eğitimi alıyoruz. Çikolata yapımıyla ilgili hiçbir şey bilmeyen birisi bile burada çikolata yapmasını kolaylıkla öğrenebilir. Kesinlikle tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

İSTİYORUZ Kİ BEYOĞLU'NUN GENÇLERİ BU İMKANLARDAN YARARLANSIN

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun kültür, sanat ve turizm şehri olduğunu belirterek, "İstanbul'a ve Beyoğlu'na büyük katkı sağlayacak olan Galataport ve Tersane İstanbul Projelerinde sona yaklaşıldı. Galataport, Taksim Meydanına kadar uzanan Beyoğlu Kültür Yolu'nun önemli bir parçası, başlangıç durağıdır. Tersane İstanbul da ilçemize yeni müzeler, konser, tiyatro ile sinema salonları, kültür merkezleri, iş alanları, gibi birçok farklı alan kazandıracak çok önemli proje. Bu projeler faaliyete girdiğinde ciddi bir nitelikli iş gücüne ihtiyaç olacak. Bu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla Beyoğlu Belediyesi olarak kurslar açtık. Kurslarımızda hizmet sektörünün her alanıyla ilgili eğitimler veriyoruz. İstiyoruz ki, Beyoğlu'nun gençleri bu imkanlardan yararlansın, ekmeğini ve hayatını kendi şehrinde kazanabilsin" dedi.