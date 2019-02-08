Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Üç Gecekonduyu Alevler Sardı

Beyoğlu'nda Üç Gecekonduyu Alevler Sardı

1 saat önce

Beyoğlu'nda bir gecekonduda sobadan çıkan yangın, bitişiğindeki iki binaya da sıçrayınca korku dolu anlar yaşattı.

Beyoğlu'nda Üç Gecekonduyu Alevler Sardı, System.String[]
Beyoğlu'nda bir gecekonduda sobadan çıkan yangın, bitişiğindeki iki binaya da sıçrayınca korku dolu anlar yaşattı. Beyoğlu'ndan yükselen alevler drone ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 16.00 sularında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Duvarcı Adem Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir gecekonduda sobandan çıkan yangın, bitişiğinde bulunan iki gecekonduya daha sıçradı. Yabancı uyruklu kişilerin de yaşadığı gecekonduda çıkan yangında alevler üç binanın da çatısını sararken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binada mahsur kalan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Beyoğlu'ndan yükselen alevler drone ile havadan da görüntülendi.

"Bir binada oldu, üçüncü binaya sıçradı"

Mahalle sakinlerinden Yunus Çelik, olayın gerçekleşme anını anlatırken, "Soba yakmışlar doğalgaz olmadığı için. Ev yanmış. Yan taraf da zaten pansiyon. Bir binada oldu, üçüncü binaya sıçradı" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:39 Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa
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