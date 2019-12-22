Beyoğlu'nda uçan çatıyı kaldırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda uçan çatıyı kaldırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Beyoğlu'nda uçan çatıyı kaldırma çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

.BEYOĞLU'nda 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle araçların üzerine uçtu.

Beyoğlu'nda uçan çatıyı kaldırma çalışmaları devam ediyor, System.String[]
.BEYOĞLU'nda  5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle araçların üzerine uçtu. Bir baba ve çocuğu, çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak 27 numarada 10.20'de meydana gelen olayda çatı sokağa düşerken, bir baba ve çocuğu son anda çatının altında kalmaktan kurtulmuştu. Sokakta bulunan 4 araç zarar görürken, çatıyı kaldırma çalışmaları başlamıştı. Çalışmalar devam ederken, olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu sabah şiddetli rüzgara bağlı olarak bir binamızın çatısından yola düşmesi sonucu birkaç araçta hasar meydana gelmiş, cana herhangi bir zarar yok. Araçları altında bırakan parça ekipler tarafından kesilmek suretiyle kaldırılıyor. Yol da birazdan trafiğe açılmış olacak." dedi.


- İstanbul
Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:32 Kaynak: DHA
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