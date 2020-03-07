BEYOĞLU'NDA UGANDALI KADINA KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA UGANDALI KADINA KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA UGANDALI KADINA KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA

6 saat önce

Ali ABLAY / BEYOĞLU'nda Ugandalı kadının çantasını kapkaç yapan şüpheli yakalandı.

BEYOĞLU'NDA UGANDALI KADINA KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA, System.String[]

Ali ABLAY/ BEYOĞLU'nda Ugandalı kadının çantasını kapkaç yapan şüpheli yakalandı. Kapkaç anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu'nda Ugandalı Juliet N.'ye ait 100 Dolar, 500 TL para, pasaport ve kişisel eşyalarının bulunduğu çanta, Suriye uyruklu Mahmut E.'ye ait cep telefonu ile Eda. K.'ya ait cep telefonunun kapkaç yapılmasının ardından harekete geçen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis mağdurların da ifadelerine başvurarak, şüphelileri tespit etti.  Adem B. (21) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında; "Kasten Yaralama", "Uyuşturucu Ticareti", "Evden Hırsızlık", "Suç Eşyası Almak Kabul Etmek" suçlarından kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Adem B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin Ugandalı kadının çantasını çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-kapkaç anı


Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:44 Kaynak: DHA
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