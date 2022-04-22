BEYOĞLU'NDA UKRAYNALILAR SİVİL ÖLÜMLERİNİ PROTESTO ETTİ - Son Dakika

BEYOĞLU'nda toplanan Ukraynalılar, Buça, İrpin ve Mariupol şehirlerinde yaşanan sivil ölümlerini protesto etti.

Göstericiler, öldürülen sivilleri temsilen, kan gölünü simgeleyen kırmızı bez üzerinde yerde hareketsiz yattı.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar, Odakule'de saat 15.00'te toplandı. Gruptakiler, Buça, İrpin ve Mariupol şehirlerinde yaşanan sivil ölümlerini protesto etti. Açılan Ukrayna bayrağı arkasında toplanan göstericiler, Rusya Devlet Başkanı Putin aleyhine sloganlar attı.

Eylem boyunca, göstericilerden 6'sı şehirlerde öldürülen sivilleri temsilen, kan gölünü andıran kırmızı bez üzerinde yerde hareketsiz yatarken, ellerinde Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce 'Sadece Ukraynalı Olduğum İçin Öldürüldüm' yazılı dövizler tutan 6 kişi ise ruhlarını temsilen başlarında bekledi. Ukraynaca, İngilizce ve Türkçe yapılan konuşmalarda savaşın bir an önce durdurulması ve Rusya'nın uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısı yapıldı.