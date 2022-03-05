Son dakika haber... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı eylem - Son Dakika
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Son dakika haber... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı eylem

05.03.2022 23:35

Son dakika haber: - Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı eylem Beyoğlu'nda Ukraynalılar ülkelerindeki savaşı protesto etti.

- Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı eylem

İSTANBUL - Beyoğlu'nda Ukraynalılar ülkelerindeki savaşı protesto etti.

Ukraynalılar, saldırıların 10'uncu gününde de Beyoğlu'nda bir araya geldi. Yaklaşık 150 kişilik grup Tepebaşı'nda toplanarak, savaş karşıtı sloganlar attı ve üzerinde "Savaşa hayır" yazan dövizler taşıdı. Saldırılarda hayatını kaybeden Ukraynalılar için de saygı duruşunda bulunuldu. Ukraynalıların yaptığı protestoyu izleyen bir Rusya vatandaşı ise, "Ben Rusyalıyım ve ülkem tamamıyla izole durumda. Bu bir savaş, bunu desteklemek imkansız" dedi.

(YEŞ-HK-ÖZ-Y)

Son dakika haber... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı eylem
Son dakika haber... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı eylem
Son dakika haber... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı eylem

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BEYOĞLU'NDA RUSYA PROTESTOSU BEYOĞLU'NDA RUSYA PROTESTOSU Adana'daki Ukraynalılar birbirlerini sarılarak teselli etti Adana'daki Ukraynalılar birbirlerini sarılarak teselli etti

Tepebaşı, Protesto, Beyoğlu, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı eylem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı eylem - Son Dakika
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