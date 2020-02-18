Beyoğlu'nda ünlü profesörün cipine giren hırsızı eşi yakaladı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda ünlü profesörün cipine giren hırsızı eşi yakaladı

7 saat önce

BEYOĞLU'nda sabah saatlerinde işe gitmek evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipindeki hırsızla göz göze geldi.

Beyoğlu'nda ünlü profesörün cipine giren hırsızı eşi yakaladı, System.String[]
BEYOĞLU'nda sabah saatlerinde işe gitmek evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipindeki hırsızla göz göze geldi. Eşinin yardımıyla hırsızı cipinden indiren Fındıkoğlu, şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

Olay, Beyoğlu, Pürtelaş Mahallesi, Vişne Sokak üzerinde sabah saat 08.00'de meydana geldi. Sabah saatlerinde çalıştığı üniversiteye gitmek için evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipine yöneldiği sırada içeride bir kişinin olduğunu gördü. Bunun üzerine cipinin kapılarını kilitleyen ünlü profesör eşi Nuriye Fındıkoğlu ve çevredekilerden yardım istedi. Bir yandan da olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Nuriye Fındıkoğlu cipin içindeki şüpheliyi dışarıya çıkarttıktan sonra kontrol altına alarak polis ekiplerini beklemeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında bir adet laptop, araç navigasyonu ve cep telefonu ele geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ŞÜPHELİYİ CİPİN İÇİNDEN EŞİM ÇIKARTTI

Çalıştığı üniversiteye gitmek için cipine binmek için hamle yapan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, "Sabah üniversiteye gitmek için evden çıkarak aşağı indim. Arabaya baktığımızda çuval gibi bir şeyin olduğunu gördüm. Sarhoş gibi görünüyordu. Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız diyor bir taraftan. Arabanın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Beyoğlu, Polis, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:43 Kaynak: DHA
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