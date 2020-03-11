Beyoğlu'nda ünlü tatlıcıda yangın paniği - Son Dakika

Beyoğlu'nda ünlü tatlıcıda yangın paniği
6 saat önce
Beyoğlu'nda ünlü bir tatlıcının mutfağında tüp parlaması sonucu küçük çaplı yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:49 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda ünlü bir tatlıcının mutfağında tüp parlaması sonucu küçük çaplı yangın çıktı. Çalışanlar korku dolu anlar yaşarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu'nda 8 katlı bir binanın en alt katında bulunan ünlü tatlıcıda tüp parlaması sonucu küçük çaplı yangın çıktı. Bir anda alevlere teslim olan mutfak dumanla doldu. Çalışanlar korku dolu anlar yaşarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti