Son dakika haberi! Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

08.04.2022 23:41
Son dakika haberi! Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

Son dakika habere göre Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama Beyoğlu'nda sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

İSTANBUL - Beyoğlu'nda sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan günü sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Datça'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Son dakika haber... Datça'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Son dakika! Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Son dakika! Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
23:51 Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!
23:46 Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam geldi!
23:38 Ali Babacan açıkladı: Seçim dönemine girinceye kadar fikir beyan etmeyeceğiz
23:23 Komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi
23:07 CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesiyle muhalif isimler gece vakti kongre yapma çağrısında bulundu
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
22:09 Süper Lig ekibinin evli başkanı bir kadınla yakalanınca eli ayağına dolandı!
21:45 CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 23:57:40. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement