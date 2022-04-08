Son dakika haberi! Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama - Son Dakika

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama
İSTANBUL - Beyoğlu'nda sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan günü sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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