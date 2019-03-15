Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Beyoğlu'nda belli adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda belli adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda, özel eğitimli narkotik köpeklerinin de yardımıyla metruk binalar arasında arama yapıldı.



Yapılan aramalarda çok miktarda esrar maddesi ele geçirilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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